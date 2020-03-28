В Адыгее возле одного из автосалонов мужчины стреляли в жителя Кубани

28 Март 2020 2020-03-28T10:30:57+03:00

В Адыгее вблизи одного из автосалонов мужчины стреляли в жителя Кубани Фото: Архив "КП"

Потерпевшего с травмами доставили в больницу

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Инцидент произошел 27 марта около 12:10. В дежурную часть по Тахтамукайскому району сообщили о стрельбе вблизи одного из автосалонов, расположенных в ауле Новая Адыгея.

Было установлено, что двое неизвестных, пытаясь догнать 32-летнего жителя Кубани, стреляли в него из травматического оружия. После на автомобилях они скрылись.

- В результате потерпевший был доставлен в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к противоправным действиям. По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, на Кубани полицейский избил женщин, которые подрались с его возлюбленной. Девушки обиду не сдержали и написали на него заявление.

ИСТОЧНИК KP.RU