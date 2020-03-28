В Адыгее возле одного из автосалонов мужчины стреляли в жителя Кубани
Инцидент произошел 27 марта около 12:10. В дежурную часть по Тахтамукайскому району сообщили о стрельбе вблизи одного из автосалонов, расположенных в ауле Новая Адыгея.
Было установлено, что двое неизвестных, пытаясь догнать 32-летнего жителя Кубани, стреляли в него из травматического оружия. После на автомобилях они скрылись.
- В результате потерпевший был доставлен в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к противоправным действиям. По результатам проверки будет принято решение.
Напомним, на Кубани полицейский избил женщин, которые подрались с его возлюбленной. Девушки обиду не сдержали и написали на него заявление.
ИСТОЧНИК KP.RU