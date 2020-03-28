2020-03-28T11:46:13+03:00
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Глава Кубани Вениамин Кондратьев поздравил работников культуры с праздником

Он отметил, что представители отрасли вносят огромный вклад в сохранение истории Кубани
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Губернатор края Вениамин Кондратьев поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Он сказал, что это еще одна возможность выразить благодарность сотрудникам музеев, театров, дворцов культуры, библиотек за их труд.

- Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в регионе уделяют особое внимание поддержке учреждений отрасли. Благодаря нацпроекту появилась возможность вкладывать больше средств в ремонт и обновление ДК, школ искусств, кинозалов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Все это делается для того, чтобы в каждом уголке Кубани развивались творческие коллективы и появлялись новые, проводились фестивали и открывались выставки, – отметил губернатор.

Напомним, сейчас из-за коронавируса учреждения культуры наладили работу в онлайн-режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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