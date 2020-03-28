В аэропортах Кубани медики обследуют прибывших из-за границы граждан

28 Март 2020 2020-03-28T15:12:54+03:00

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В Краснодарском крае решением главы региона Вениамина Кондратьева с 13 марта введен режим повышенной готовности. Поэтому усилены меры санитарного контроля в зонах прибытия граждан.

Вчера вечером и сегодня утром международный аэропорт Краснодара принял два рейса из Еревана и Анталии. Они находятся в списке стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Людей в аэропорту встречали медики. Они осмотрели всех пассажиров и взяли анализ на коронавирус.

- Министр здравоохранения Евгений Филиппов пообщался с прибывшими из-за границы людьми. Он рассказал им о необходимости пройти обязательные карантинные мероприятия, - отметили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всем пассажирам было предложено самоизолироваться, а если у кого-то большая семья, то переехать в краснодарский центр обсервации. В нем есть все условия для комфортного проживания.

Напомним, на Кубани первый выздоровевший от коронавируса пациент выписан из больницы. С 10 марта мужчина находился под постоянным наблюдением специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU