В Краснодаре четыре трамвайных маршрута временно изменят движение

28 Март 2020 2020-03-28T16:19:38+03:00

Из-за ремонта их пустят по другой ветке

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В Краснодаре временно изменят маршруты четырех трамваев. Это произойдет из-за замены рельсошпальной решетки на Московской.

- Так, с 30 марта по 2 апреля после 21:30 вагоны № № 5, 8, 15, 21 будут ехать до остановки « Островского/КубГТУ» по стандартным маршрутам, далее - по Красных Зорь до конечной остановки «Декабристов», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Отправление последних рейсов также по стандартному маршруту:

- трамвай № 5 - от Бершанской в 21:03, от Солнечной в 22:19;

- трамвай № 8 от Хладокомбината поедет в 21:09, от Солнечной - в 22:14;

- трамвай № 15 - от ж/д вокзала - в 21:45, от Солнечной - в 22:24;

- трамвай № 21 - от Юбилейного микрорайона отправится в 21:12, от Солнечной - в 22.04.

Напомним, в Сочи из-за коронавируса изменили железнодорожное сообщение с Абхазией. А также ограничено движение общественного транспорта

ИСТОЧНИК KP.RU