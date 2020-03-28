В Краснодаре четыре трамвайных маршрута временно изменят движение
В Краснодаре временно изменят маршруты четырех трамваев. Это произойдет из-за замены рельсошпальной решетки на Московской.
- Так, с 30 марта по 2 апреля после 21:30 вагоны № № 5, 8, 15, 21 будут ехать до остановки « Островского/КубГТУ» по стандартным маршрутам, далее - по Красных Зорь до конечной остановки «Декабристов», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Отправление последних рейсов также по стандартному маршруту:
- трамвай № 5 - от Бершанской в 21:03, от Солнечной в 22:19;
- трамвай № 8 от Хладокомбината поедет в 21:09, от Солнечной - в 22:14;
- трамвай № 15 - от ж/д вокзала - в 21:45, от Солнечной - в 22:24;
- трамвай № 21 - от Юбилейного микрорайона отправится в 21:12, от Солнечной - в 22.04.
Напомним, в Сочи из-за коронавируса изменили железнодорожное сообщение с Абхазией. А также ограничено движение общественного транспорта
ИСТОЧНИК KP.RU