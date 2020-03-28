В школах Кубани сроки дистанционного обучения зависят от ситуации с коронавирусом
Она отметила, что школы края перейдут на дистанционное обучение после завершения нерабочей недели. Образовательные учреждения региона прорабатывают этот вопрос. Для этого изучается доступность Интернета для учеников, проходит апробация технических средств в школах, составляется расписание онлайн-уроков.
- Как только ситуация позволит вернуться в привычный формат – мы это сделаем», – сказала Елена Воробьева.
На официальном сайте минобразования края для детей и родителей появился специальный раздел, в котором собраны электронные ресурсы и платформы для подготовки к государственной итоговой аттестации. Там есть и списки литературы и художественных фильмов.
По вопросам дистанционной формы обучения действует горячая линия: +7 (961) 581-90-68.
ИСТОЧНИК KP.RU
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