В школах Кубани сроки дистанционного обучения зависят от ситуации с коронавирусом

28 Март 2020 2020-03-28T19:02:57+03:00

Об этом рассказала министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева

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Она отметила, что школы края перейдут на дистанционное обучение после завершения нерабочей недели. Образовательные учреждения региона прорабатывают этот вопрос. Для этого изучается доступность Интернета для учеников, проходит апробация технических средств в школах, составляется расписание онлайн-уроков.

- Как только ситуация позволит вернуться в привычный формат – мы это сделаем», – сказала Елена Воробьева.

На официальном сайте минобразования края для детей и родителей появился специальный раздел, в котором собраны электронные ресурсы и платформы для подготовки к государственной итоговой аттестации. Там есть и списки литературы и художественных фильмов.

По вопросам дистанционной формы обучения действует горячая линия: +7 (961) 581-90-68.

ИСТОЧНИК KP.RU