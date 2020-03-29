В Сочи с 30 марта закрывают границу с Абхазией

29 Март 2020 2020-03-29T11:11:25+03:00

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С 30 марта Россия полностью закрывает границы "в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции". Не будут работать автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска. Исключение сделали только для водителей международного транспорта, дипломатов и тех, кто едет на похороны близких родственников.

С 00:00 30 марта запрет начнет действовать и российско-абхазской границе. Со стороны Абхазии будет осуществляться пропуск только россиян.

Стоит отметить, что сейчас людей на контрольно-пропускном пункте Псоу стало гораздо меньше - вместо обычных 25 тысяч человек всего пять.

- Здесь продолжает действовать особый санитарно-эпидемиологический режим, дежурят сотрудники Роспортебнадзора, - сказал замглавы города Константин Чеботарь. - Всем гражданам, переходящим границу из Абхазии в Россию, измеряют температуру тепловизорами.

Как сообщалось ранее, Сочи закрыли для туристов: тех, кто сейчас отдыхает на курорте, попросили вернуться домой.

ИСТОЧНИК KP.RU