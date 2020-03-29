2020-03-29T12:00:51+03:00
Происшествия

В Новороссийске порывом ветра сдуло в море сотрудницу Минтранса России

Спасти женщину удалось пограничникам
Евгения СОРОКА
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Все произошло в Новороссийском морском торговом порту.Все произошло в Новороссийском морском торговом порту.
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Инцидент произошел еще 25 марта в Новороссийске, когда в городе бушевала непогода. Из-за ураганного ветра, порывы которого были до 33 метров в секунду, ГИБДД просило водителей отказаться от поездок, а жителям города-героя - по возможности остаться дома. Но большинству людей все же пришлось выйти на работу. Во время командировки чуть не пострадала сотрудница Минтранса России.

Как стало известно, в тот день женщина приехала в Новороссийский морской торговый порт.

- Пограничный наряд, находясь в районе причала № 35 пассажирского пирса, услышал женские крики о помощи, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. - В воде в двух-трех метрах от причала была женщина.

Из-за сильных волн самостоятельно выбраться на берег она не могла. Тогда несколько пограничников бросились в море.

- Через минуту на пирс поднимают женщину. Живая, к счастью! Если бы рядом не было тех парней, она бы точно утонула, - говорят очевидцы.

Как оказалось, сотрудницу Минтранса России с причала сдуло в море внезапным порывом ветра.

- Женщине оказали первую медицинскую помощь. До прибытия скорой ее доставили в расположение пограничного подразделения, где дали сухую одежду и отогрели чаем, - говорят в ведомстве.

Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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