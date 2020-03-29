2020-03-29T14:07:01+03:00
Происшествия

В Новороссийске подачу воды после аварии планируются восстановить вечером 29 марта

Ремонтные работы на водоводе продолжаются [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Работы не прекращались всю ночь. Фото: instagram.com/dyachenko_nvrskРаботы не прекращались всю ночь. Фото: instagram.com/dyachenko_nvrsk
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В Новороссийске продолжаются восстановительные работы на магистральном водоводе по улице Элеваторной. Напомним, накануне днем в городе-герое произошла авария, из-за которой без блага цивилизации остались сразу три района – Центральный, Южный и Восточный.

Техника кипела всю ночь, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение.

- В ближайшее время ремонт завершится, - сообщает глава города-героя Игорь Дяченко. - После проверки и промывки систем водоснабжения начнется наполнение резервуаров чистой воды и распределительных сетей.

По словам мэра Новороссийска, вечером 29 марта подача воды будет восстановлена.

А пока люди берут воду в цистернах, которые ездят по городу. Они идут с ведрами и бутылками к местам, куда ее привозят. Воду прямо к двери квартиры приносят по заявкам только пенсионерам, инвалидам, а такжем семья с маленькими детьми.

Заявки на доставку воды новороссийцы могут оставлять по номерам «горячих линий»:

- 8 (8617)22-01-10 (Южный район),

- 8 (8617)64-22-04 (Центрального район),

- 8 (8617)26-56-35 (Восточный район).

Авария на водоводе в Новороссийске Видео: instagram.com/dyachenko_nvrsk.

ИСТОЧНИК KP.RU

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