В Новороссийске подачу воды после аварии планируются восстановить вечером 29 марта
В Новороссийске продолжаются восстановительные работы на магистральном водоводе по улице Элеваторной. Напомним, накануне днем в городе-герое произошла авария, из-за которой без блага цивилизации остались сразу три района – Центральный, Южный и Восточный.
Техника кипела всю ночь, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение.
- В ближайшее время ремонт завершится, - сообщает глава города-героя Игорь Дяченко. - После проверки и промывки систем водоснабжения начнется наполнение резервуаров чистой воды и распределительных сетей.
По словам мэра Новороссийска, вечером 29 марта подача воды будет восстановлена.
А пока люди берут воду в цистернах, которые ездят по городу. Они идут с ведрами и бутылками к местам, куда ее привозят. Воду прямо к двери квартиры приносят по заявкам только пенсионерам, инвалидам, а такжем семья с маленькими детьми.
Заявки на доставку воды новороссийцы могут оставлять по номерам «горячих линий»:
- 8 (8617)22-01-10 (Южный район),
- 8 (8617)64-22-04 (Центрального район),
- 8 (8617)26-56-35 (Восточный район).
Авария на водоводе в Новороссийске Видео: instagram.com/dyachenko_nvrsk.
ИСТОЧНИК KP.RU
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