В Новороссийске подачу воды после аварии планируются восстановить вечером 29 марта

29 Март 2020 2020-03-29T14:07:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новороссийске продолжаются восстановительные работы на магистральном водоводе по улице Элеваторной. Напомним, накануне днем в городе-герое произошла авария, из-за которой без блага цивилизации остались сразу три района – Центральный, Южный и Восточный.

Техника кипела всю ночь, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение.

- В ближайшее время ремонт завершится, - сообщает глава города-героя Игорь Дяченко. - После проверки и промывки систем водоснабжения начнется наполнение резервуаров чистой воды и распределительных сетей.

По словам мэра Новороссийска, вечером 29 марта подача воды будет восстановлена.

А пока люди берут воду в цистернах, которые ездят по городу. Они идут с ведрами и бутылками к местам, куда ее привозят. Воду прямо к двери квартиры приносят по заявкам только пенсионерам, инвалидам, а такжем семья с маленькими детьми.

Заявки на доставку воды новороссийцы могут оставлять по номерам «горячих линий»:

- 8 (8617)22-01-10 (Южный район),

- 8 (8617)64-22-04 (Центрального район),

- 8 (8617)26-56-35 (Восточный район).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/769449" frameborder="0"></iframe> Авария на водоводе в Новороссийске Видео: instagram.com/dyachenko_nvrsk.

ИСТОЧНИК KP.RU