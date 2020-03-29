Появилось видео с места обнаружения тела школьника, унесенного в море в феврале
Появилось видео с места обнаружения тела школьника, унесенного в море в феврале. На кадрах видно, что на берег одного из пляжей в Лазаревском районе Сочи вынесло утонувшего подростка. На месте сейчас работают спасатели.
В Сочи нашли тело одного из подростков, которого смыло волной в море в феврале.
Напомним, трагедия произошла вечером 25 февраля. Двое школьников смыло волной в море. Как позже выяснилось, ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море. По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло волной.
И вот спустя месяц поисков обнаружено тело одного из подростков.
Фото: предоставлено очевидцами.
- Его уже опознали, это утонувший 14-летний Никита Ш. Тело мальчика обнаружено без рук, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Его товарища до сих пор не нашли.
Однако пока официальных комментариев следователей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «В Сочи двух подростков унесло в Черное море»