2020-03-29T19:25:35+03:00
Общество

Появилось видео с места обнаружения тела школьника, унесенного в море в феврале

На месте работают спасатели [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: предоставлено очевидцами.Фото: предоставлено очевидцами.
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Появилось видео с места обнаружения тела школьника, унесенного в море в феврале. На кадрах видно, что на берег одного из пляжей в Лазаревском районе Сочи вынесло утонувшего подростка. На месте сейчас работают спасатели.

В Сочи нашли тело одного из подростков, которого смыло волной в море в феврале.

Напомним, трагедия произошла вечером 25 февраля. Двое школьников смыло волной в море. Как позже выяснилось, ребята решили перейти устье реки Псезуапсе в месте, где она впадает в Черное море. По словам очевидцев, один из них зашел в воду по грудь, поскользнулся и упал. Двухметровая волна отнесла его на двадцать метров от берега. Пытавшегося спасти своего друга товарища также снесло волной.

И вот спустя месяц поисков обнаружено тело одного из подростков.

Фото: предоставлено очевидцами.

Фото: предоставлено очевидцами.

- Его уже опознали, это утонувший 14-летний Никита Ш. Тело мальчика обнаружено без рук, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Его товарища до сих пор не нашли.

Однако пока официальных комментариев следователей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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