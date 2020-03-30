Число туристов в Сочи уменьшилось в 2,5 раза
Еще в конце минувшей недели в Сочи находились примерно 52 тысячи отдыхающих, сейчас число туристов не превышает 21 тысячи. Это связано с массовым закрытием отелей, гостиниц и санаториев, которые не могут вести бронирование мест и заселять гостей до 1 июня.
Мэрией Сочи организован контроль соблюдения ограничительных мер.
- Мониторинговые группы фиксируют уменьшение количества отдыхающих вдвое. Но теперь перед нами стоит задача наладить работу с частным сектором, - рассказала директор департамента курортов и туризма Светлана Батяйкина.
Напомним, что в Сочи запрещены все массовые мероприятия, закрыты все образовательные учреждения, парки, кинотеатры, торговые центры, предприятия общепита, горнолыжные курорты.
ИСТОЧНИК KP.RU