Число туристов в Сочи уменьшилось в 2,5 раза

30 Март 2020 2020-03-30T09:58:12+03:00

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Еще в конце минувшей недели в Сочи находились примерно 52 тысячи отдыхающих, сейчас число туристов не превышает 21 тысячи. Это связано с массовым закрытием отелей, гостиниц и санаториев, которые не могут вести бронирование мест и заселять гостей до 1 июня.

Мэрией Сочи организован контроль соблюдения ограничительных мер.

- Мониторинговые группы фиксируют уменьшение количества отдыхающих вдвое. Но теперь перед нами стоит задача наладить работу с частным сектором, - рассказала директор департамента курортов и туризма Светлана Батяйкина.

Напомним, что в Сочи запрещены все массовые мероприятия, закрыты все образовательные учреждения, парки, кинотеатры, торговые центры, предприятия общепита, горнолыжные курорты.

ИСТОЧНИК KP.RU