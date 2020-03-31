2020-03-31T00:40:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Краснодаре общественный транспорт будет работать по три часа утром и вечером

Такое решение принято в соответствии с постановлением губернатора Кубани
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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C 31 марта в Краснодарском крае из-за коронавируса вводится режим самоизоляции. Жесткие меры коснутся только пожилых людей и жителей, у которых есть хронические заболевания. Кроме того, в регионе начинают действовать новые ограничения - в крае будут полностью закрыты парки, скверы, набережные, ярмарки и рынки.

Изменится график и общественного транспорта. Трамваи, троллейбусы и автобусы будут работать в двух режимах: «утро» - с 06:00 до 09:00 и «вечер» - с 17:00 до 20:00.

- Важно отметить, что отправляться с конечных остановок транспорт будет заранее, чтобы к месту назначения приехать до установленного времени, - уточнили «КП» - Кубань» в городской администрации.

Примерное время отправления последних рейсов от конечных остановок будет за час до полного прекращения движения, то есть в 8 утра и 7 вечера.

ВАЖНО!

Уточнить расписание движения общественного транспорта можно по телефонам «горячей линии» «Центра мониторинга дорожного движения и транспорта»: 8 (861) 218-99-18, 8 (903) 412-01-01.

ИСТОЧНИК KP.RU

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