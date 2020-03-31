Коронавирус в Краснодаре: в городе проведут комплексную санитарную обработку

31 Март 2020 2020-03-31T07:32:51+03:00

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- С раннего утра 31 марта до конца недели в краевой столице проведут комплексную санитарную обработку. Теперь при ежедневной уборке дорог и тротуаров будут использовать средства дезинфекции. Также с помощью переносных ранцевых опрыскивателей обработают все остановки, подземные пешеходные переходы, лавочки, - сообщили в администрации Краснодара.

- Ближайшая неделя - у нас будет неделей максимальной санитарной обработки и дезинфекции Краснодара. Все мы понимаем, что это очень важно и необходимо - выполнять рекомендации и поручения по борьбе с коронавирусной инфекцией, которые мы получаем на федеральном уровне, - отметил глава города Евгений Первышов.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК, для дезинфекции будут применять препарат «Альбавет». Это средство имеет все сертификаты соответствия и рекомендовано именно для противовирусной уборки.

Напомним, в Краснодаре общественный транспорт будет работать по три часа утром и вечером. Такое решение принято в соответствии с постановлением губернатора Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU