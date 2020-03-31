В Краснодаре техника уже обработала дороги и тротуары

31 Март 2020 2020-03-31T09:18:22+03:00

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В краевой столице масштабная дезинфекция улиц, которая началась в ночь с понедельника на вторник, продолжается. Техника уже обработала дороги и тротуары.

- Утром на пост заступают 20 бригад по три человека каждая. Сейчас они заправляют ранцы раствором и отправляются на улицы города: обработают остановки, подземные пешеходные переходы, лавочки и урны в пешеходных зонах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Комплексную дезинфекцию проводят по поручению главы города Евгения Первышова. Такая обработка будет проходить в ближайшую неделю в ежедневном режиме

Как рассказали в департаменте городского хозяйства и ТЭК, для дезинфекции будут применять препарат «Альбавет». Это средство имеет все сертификаты соответствия и рекомендовано именно для противовирусной уборки.

ИСТОЧНИК KP.RU