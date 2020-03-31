2020-03-31T16:13:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Как выглядят легкие человека, зараженного коронавирусом

Корреспонденты KP.RU полистали инструкцию, созданную для врачей
Виталий КАРНАУХ
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Фото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of PennsylvaniaФото: Cardiothoracic Imaging Division, Department of Radiology Perelman School of Medicine of the University of Pennsylvania
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Столичных медиков, способных диагностировать коронавирус, готовят к возможному наплыву зараженных. И самое главное осложнение этой страшной болезни – пневмония, пишет KP.RU.

В инструкции, которую изучили журналисты, представлены фотографии зараженных легких. Пневмония, вызванная коронавирусом, имеет глобальные отличия от обычной бактериальной или других распространенных видов.

- Если человеку удастся излечиться, то все равно эта болезнь оставит отпечаток последствий на легких – они будут «покоцаны» фиброзом, - говорят специалисты.

Подробнее рассмотреть снимки легких, зараженных коронавирусом, можно на сайте KP.RU.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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