Как выглядят легкие человека, зараженного коронавирусом

31 Март 2020 2020-03-31T16:13:17+03:00

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Столичных медиков, способных диагностировать коронавирус, готовят к возможному наплыву зараженных. И самое главное осложнение этой страшной болезни – пневмония, пишет KP.RU.

В инструкции, которую изучили журналисты, представлены фотографии зараженных легких. Пневмония, вызванная коронавирусом, имеет глобальные отличия от обычной бактериальной или других распространенных видов.

- Если человеку удастся излечиться, то все равно эта болезнь оставит отпечаток последствий на легких – они будут «покоцаны» фиброзом, - говорят специалисты.

Подробнее рассмотреть снимки легких, зараженных коронавирусом, можно на сайте KP.RU.

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ИСТОЧНИК KP.RU