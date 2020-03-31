Как выглядят легкие человека, зараженного коронавирусом
Столичных медиков, способных диагностировать коронавирус, готовят к возможному наплыву зараженных. И самое главное осложнение этой страшной болезни – пневмония, пишет KP.RU.
В инструкции, которую изучили журналисты, представлены фотографии зараженных легких. Пневмония, вызванная коронавирусом, имеет глобальные отличия от обычной бактериальной или других распространенных видов.
- Если человеку удастся излечиться, то все равно эта болезнь оставит отпечаток последствий на легких – они будут «покоцаны» фиброзом, - говорят специалисты.
Подробнее рассмотреть снимки легких, зараженных коронавирусом, можно на сайте KP.RU.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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