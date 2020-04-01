В Сочи работает горячая линия для руководителей организаций
В связи с принятыми накануне в регионе усиленными ограничительными мерами по предупреждению развития коронавируса, в Сочи действует запрет на использование личного транспорта, за исключением ряда случаев.
Передвигаться по городу можно только в случае крайней необходимости. Исключение сделано для сотрудников государственных и муниципальных служб, и тех организаций и предприятий, которые включены в единый реестр и продолжают работать.
- Справочную информацию по организациям, включённым в единый реестр, можно получить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 2622298,- говорится в сообщении мэрии Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU