В Сочи работает горячая линия для руководителей организаций

1 Апр 2020 2020-04-01T09:18:52+03:00

По ее номерам можно узнать о порядке перемещения по городу во время карантина

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В связи с принятыми накануне в регионе усиленными ограничительными мерами по предупреждению развития коронавируса, в Сочи действует запрет на использование личного транспорта, за исключением ряда случаев.

Передвигаться по городу можно только в случае крайней необходимости. Исключение сделано для сотрудников государственных и муниципальных служб, и тех организаций и предприятий, которые включены в единый реестр и продолжают работать.

- Справочную информацию по организациям, включённым в единый реестр, можно получить по телефону единой дежурно-диспетчерской службы 2622298,- говорится в сообщении мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU