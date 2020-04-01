2020-04-01T17:09:22+03:00
Общество

Мэр Сочи поручил внимательно отслеживать уровень цен на продукты

Глава курорта заявил о недопустимости спекуляции
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Заседание оперштаба в мэрии СочиЗаседание оперштаба в мэрии Сочи
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На заседании городского оперативного штаба топ-менеджеры крупных сетевых магазинов Сочи сообщили мэру Алексею Копайгородскому о достаточных запасах продовольствия в городе.

Мэр обратил особое внимание ритейлеров на недопустимость спекуляции товарами на ажиотажном спросе. Он также поручил управлению потребительского рынка и услуг внимательно контролировать ценообразование.

- Нужно быть социально ответственными, думать не только о доходе, но и о наших с вами согражданах. В том числе и об их безопасности. На входе в магазины покупателям обязательно должны предлагать средства дезинфекции, весь персонал должен быть обеспечен средствами защиты, - сказал Алексей Копайгородский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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