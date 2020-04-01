Карантин в Сочи: На улицы вышли 76 мобильных отрядов самоконтроля

В центре Сочи в первый день после объявления карантина прохожих нет. Число машин на дорогах тоже резко сократилось. Остались в прошлом сочинские пробки по пути к морю…

Фото пресс-службы мэрии Сочи

На улицы вышли люди в масках и перчатках. Это члены мобильных отрядов самоконтроля. В отряды вошли: сотрудники полиции, казаки и представители местного самоуправления.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Для контроля за исполнением постановления губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на курорте сформировано 76 мобильных отрядов самоконтроля по всем внутригородским районам города, в том числе и по сельским округам, - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

По утрам в районных отделах полицейские проходят инструктаж.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Затем мобильные отряды самоконтроля направляются по маршрутам патрулирования. В основном, группы уделяют внимание трём направлениям. Они ведут мониторинг на объектах потребительской сферы и индустрии гостеприимства, а также контролируют соблюдение карантина жителями и гостями курорта.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Всех, кто нарушит запрет без объективной причины, возвращают домой.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

- Губернатор поставил чёткую задачу. Останавливать будут каждого, чтобы выяснить, по какой причине человек вышел из дома. Нельзя просто гулять по городу. Это запрещено. В случае необходимости мы будем усиливать мобильные группы самоконтроля, - заявил глава курорта Алексей Копайгородский.

О действующем запрете и необходимости соблюдения всех профилактических мер горожан и гостей Сочи предупреждают громкоговорители. Все парки, набережные, объекты туристического показа на курорте закрыты.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Не работают фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, предприятия общественного питания. Новые бронирования и заселения в санатории и гостиницы Сочи запрещены. Это также взяли под контроль отряды мобильного контроля.

На улицах Сочи мобильные отряды самоконтроля дежурят до 17:00. Ночью город под охрану бурут сотрудники полиции и Росгвардии.

С 1 апреля общественный транспорт работает в режиме утро/вечер. Поездки на личном транспорте под запретом. Сотрудники ДПС патрулируют дороги.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Они напоминают автомобилистам о карантинном режиме в Сочи и на территории всего Краснодарского края.

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Фото пресс-службы мэрии Сочи

Режим карантина, который начал действовать с 18:00 31 марта в Краснодарском крае, отразился на всех сферах жителей региона. Если раньше выходить на улицу не рекомендовали только пожилым людям, то теперь посидеть дома должны будут все, несмотря на возраст. Кроме того, огранено передвижение на личном автомобиле.

В Сочи введен режим повышенной готовности, на курорте проводится комплекс мер по предотвращению распространения коронавируса.

Мобильные патрули в Сочи.

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