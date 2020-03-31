Постановление губернатора Вениамина Кондратьева о введении карантина в Краснодарском крае: полный текст

Публикуем полный текст постановления Вениамина Кондратьева о введении карантина в Краснодарском крае с 31 марта 2020 года. Все подробности.

О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", предписанием главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 31 марта 2020 г. № 7, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести на территории Краснодарского края ограничительные мероприятия (карантин), предусматривающие на период с 18 часов 00 минут 31 марта 2020 г. по 5 апреля 2020 г.:

1) запрет лицам, проживающим (находящимся) на территории Краснодарского края, покидать места проживания (пребывания), за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая допустима в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", не приостановлена постановление глaвы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. N 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (далее — постановление № 129);

осуществления деятельности, которая связана с передвижением по территории Краснодарского края, допустима в соответствии с Указом п

территории Краснодарского края, допустима в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", не приостановлена постановлением № 129 (в том числе оказание транспортных услуг и услуг доставки);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением № 129;

ухода за недееспособными, ограниченно дееспособными лицами или лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, находящимися на иждивении, доставки товаров первой необходимости гражданам в возрасте старше 65 лет, а так же гражданам, имеющим заболевания: эндокринной системы (инсулинозависимый сахарный диабет), органов дыхания, системы кровообращения, мочеполовой системы (хронические болезни почек 3-5 стадии); трансплантированные органы и ткани, злокачественные новообразования любой локализации;

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

2) запрет транзитного проезда транспорта по территориям населенных пунктов Краснодарского края, за исключением проезда по автомобильным дорогам, проходящим через населенные пункты Краснодарского края, в случае отсутствия иных автомобильных дорог в объезд населенных пунктов;

3) запрет лицам, проживающим на территории Краснодарского края, перемещаться на автомобильном транспорте по территориям муниципальных образований Краснодарского края, за исключением случаев, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 1 и пункте 2 настоящего постановления.

2. Ограничительные мероприятия, установленные настоящим постановлением, не распространяются:

1) на работников государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и подведомственных им предприятий и учреждений, членов мобильных отрядов самоконтроля в случае наличия у них служебных удостоверений (правовых актов) государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края;

2) на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных по форме, установленной приложением к настоящему постановлению.

3. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (Потемкина М.А.), министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края (Зименко Е.В.), главам муниципальных образований Краснодарского края обеспечить дезинфекцию улиц, остановочных пунктов и иных территорий (мест) общего пользования населенных пунктов.

4. Министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (Штриков С.А.), Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю (Медоев Г.В.), Главному управлению МВД России по Краснодарскому краю (Андреев В. Л.), Кубанскому войсковому казачьему обществу, департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края (Конофьев Д.С.), управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, министерству здравоохранения Краснодарского края (Филипов Е.Ф.), главам муниципальных образований Краснодарского края принять все необходимые меры и совершить все необходимые действия в целях обеспечения соблюдения ограничительных мероприятий (карантина), предусмотренных настоящим постановлением.

5. Главам муниципальных образований Краснодарского края утвердить перечни организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых допустима в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", не приостановлена постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 2019)'', работникам которых указанные организации, индивидуальные предприниматели выдают специальные пропуска, установленные пунктом 2 настоящего постановления.

6. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации".

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края А.А. Алексеенко.

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Обращение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в связи с введением карантина.В Краснодарском крае с 18:00 31 марта официально введен карантин

8. Постановление вступает в силу с 18 часов 00 минут 31 марта 2020 г.

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