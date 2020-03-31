Вениамин Кондратьев: «Карантин - единственный способ избежать распространения коронавируса»

31 марта глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил с официальным обращением к жителям регионам из-за ситуации с коронавирусом.

- Уважаемые земляки и гости нашего края. Сегодня я принял решение ввести в крае карантин, - начал свое обращение губернатор. - Сейчас это единственный способ избежать массового распространения вируса на территории нашего региона. Понимаю, изменить привычный ход жизни нелегко. Мы лишаемся возможности общаться с друзьями, близкими, коллегами, ходить в кино, на детские площадки.

Обращение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в связи с введением карантина.В Краснодарском крае с 18:00 31 марта официально введен карантин

Но губернатора в своем обращении призывает жителей края стать сильными и терпеливыми.

- На кону стоят наши жизни, жизни всех, кто нам дорог, - отметил губернатор. - Я также понимаю, какие нас ждут экономические последствия, и мы готовимся к ним. Но сейчас на первом месте - спасенией людей.

По словам главы региона, вся система здравоохранения края переведена в режим полной готовности.

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- Мы переоборудуем медицинские учреждения, закупаем необходимые лекарства, аппараты искусственной вентиляции легких. Развернуто дополнительно 3500 коек. Но даже самая современная медицина не справится с вирусом без вашей помощи, - добавил Вениамин Кондратьев. - Я прошу останьтесь дома, ограничьте любые контакты, выходите на улицу только при крайней необходимости. Соблюдайте все меры предосторожности. Убедительно прошу внимательно отнестись к моим словам.

Напомним, ранее стало известно, что в 18:00 31 марта на Кубани начнет действовать карантин. Продлятся ограничения как минимум до 5 апреля. Передвигаться на личном транспорте по Краснодарскому краю можно будет только в исключительных случаях.

Напомним, по последним данным, новых случаев заболевания коронавирусом в регионе не зафиксировано. Всего было проведено 9666 лабораторных исследований, у 17 человек инфекция подтвердилась. Все эти люди находятся в больнице.

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