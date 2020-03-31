2020-03-31T16:16:50+03:00
Общество

Сочинцам рассказали, как вести себя на карантине

В больницах курорта находятся 30 пациентов с подозрением на коронавирус
Юлия БАРАНОВА
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Самое главное сегодня - разорвать механизм передачи коронавирусной инфекции.Самое главное сегодня - разорвать механизм передачи коронавирусной инфекции.Фото: Юлия БАРАНОВА
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Главный специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Сочи Людмила Мишина рассказала журналистам на пресс-подходе, как вести себя во время карантина.

По ее словам, самое главное сегодня - разорвать механизм передачи коронавирусной инфекции.

- Людям очень важно сейчас остаться дома, чтобы избежать встреч и лишних контактов с возможными носителями болезни, - отметила Мишина.

Она обратила внимание, что сейчас на карантине в Сочи - 511 человек, под наблюдением врача они ожидают отбора проб анализов, которые проводятся на десятый день.

- В больницах курорта находится 30 человек с подозрением на заболевание коронавирусом. Все они чувствуют себя хорошо, - сообщила главный специалист-эксперт.

Она напомнила о том, в прошлом мир уже переживал подобные пандемии. Например, средневековый персидский врач Ибн Сина описывает борьбу с черной болезнью (оспой), когда закрывали мечети и рынки.

Режим карантина, который начнет действовать с 18:00 31 марта в Краснодарском крае, отразится на всех сферах жителей региона. Если раньше выходить на улицу не рекомендовали только пожилым людям, то теперь посидеть дома должны будут все, несмотря на возраст. Кроме того, ограничат передвижения на личном автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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