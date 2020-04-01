61-летнего жителя Ставрополя накажут за нарушение режима самоизоляции в Краснодаре

1 Апр 2020 2020-04-01T20:35:31+03:00

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В Краснодарском крае со вчерашнего дня, 31 марта, начал действовать карантин. Эта исключительная мера, по словам краевых властей, необходима, чтобы остановить распространение коронавируса в стране и в регионе. Въезды в города и населенные пункты Кубани временно закрыты для иногородних жителей. А по адресам, где выявлены граждане других регионов с неблагополучной эпидобстановкой, выдвинулись полицейские.

По одному из таких правоохранители не застали 61-летнего жителя Ставропольского края. Выяснилось, что мужчина, находящийся в группе риска мигрировал из Краснодара обратно.

Теперь на него заведено административное дело и грозит крупный денежный штраф, сообщает пресс-служба ГУВД по краю.

Напомним, таких нарушителей сегодня, в первые сутки карантина, зафиксировали 104 подобных случая. По данным краевого управления Роспотребнадзора, все они будут наказаны за несознательность.

ИСТОЧНИК KP.RU