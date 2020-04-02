В Новороссийске во время пандемии не отключат воду

2 Апр 2020 2020-04-02T11:20:14+03:00

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В Новороссийске, как и в других городах Краснодарского края, во время пандемии никаких отключений проводить не будут. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

До всех ресурсоснабжающих организаций довели необходимые директивы. Также министерство ТЭК и ЖКХ края настойчиво рекомендовало не устанавливать водоограничений и не проводить никаких работ, кроме аварийных.

- Все замены переносятся на последующий период, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Новороссийске произошел прорыв на магистральном водоводе по улице Элеваторной. Из-за без блага цивилизации остались сразу три района – Центральный, Южный и Восточный. Люди несколько дней брали воду в цистернах, которые ездили по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU