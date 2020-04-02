Патрули на улицах Сочи проверили за день 1500 человек

2 Апр 2020 2020-04-02T14:20:00+03:00

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Мобильными отрядами в первый же день работы в Сочи проверены 1500 человек на улицах города. При этом 116 человек находились на улице без уважительной причины, им разъяснена необходимость оставаться дома.

Патрулями обследовано также 1387 объектов размещения и потребительской сферы. Некоторые из них продолжали работу в нарушение постановления властей о карантине.

- В данном случае выявлено 14 нарушений карантинных правил. Данные о таких организациях переданы в Роспотребнадзор,- говорится в сообщении пресс-службы мэрии Сочи.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», согласно постановлению властей региона, в Сочи с 31 марта по 5 апреля передвижение по городу разрешено только в случае крайней необходимости: можно сходить в ближайший магазин, в аптеку, выгулять собаку не далее 100 метров от дома, вынести мусор, отвезти пожилым родственникам или знакомым продукты и лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU