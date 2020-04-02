2020-04-02T13:57:08+03:00
Происшествия

На Кубани появились новые случаи мошенничества, связанные с коронавирусом

Злоумышленники настаивают на приобретении материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае на фоне распространения коронавируса активизировались мошенники. Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что злоумышленники, чтобы надурить людей наряжаются в защитные костюмы, маски и проникают в квартиры доверчивых граждан, представляясь сотрудниками санитарных служб.

Теперь неизвестные звонят в организации, представляются сотрудниками Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.

Как сообщают в администрации Краснодарского края, никаких брошюр по COVID-19 для распространения на платной основе не изготавливалось.

Если вам позвонили злоумышленники с подобным предложением, то необходимо обратиться в территориальные органы МВД или позвонить в полицию по телефону «02». По данным фактам проведут проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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