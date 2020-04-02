На Кубани появились новые случаи мошенничества, связанные с коронавирусом
В Краснодарском крае на фоне распространения коронавируса активизировались мошенники. Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что злоумышленники, чтобы надурить людей наряжаются в защитные костюмы, маски и проникают в квартиры доверчивых граждан, представляясь сотрудниками санитарных служб.
Теперь неизвестные звонят в организации, представляются сотрудниками Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и настаивают на обязательном приобретении методических материалов, якобы разработанных Роспотребнадзором и Минздравом.
Как сообщают в администрации Краснодарского края, никаких брошюр по COVID-19 для распространения на платной основе не изготавливалось.
Если вам позвонили злоумышленники с подобным предложением, то необходимо обратиться в территориальные органы МВД или позвонить в полицию по телефону «02». По данным фактам проведут проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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