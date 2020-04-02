2020-04-02T17:55:23+03:00
Происшествия

Огнем объяты 16 тысяч квадратов: Пожар в лесу Новороссийска тушат больше четырех часов

По предварительным данным, пострадавших нет
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Изменить размер текста:

Пожарные продолжают заниматься ликвидацией серьезного пожара на горе Колдун в Новороссийске. Напомним, о возгорании стало известно в обед в четверг, 2 апреля. Дым был заметен далеко за пределами места происшествия.

Изначально охвачен огнем был участок площадью пять тысяч квадратных метров. Однако спустя несколько часов пожар распространился на территории 16 тысяч квадратов.

- К тушению пожара привлечено 85 человек, 25 единиц техники, - сообщают в «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В 17:30 возгорание удалось локализовать.

На данный момент работа по устранению пожара продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Кубани в Краснодарском крае действует предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Передвижение по Краснодару на машине в период карантина: кому разрешены поездки и куда
Поезда Керчь — Анапа приостановили до 14 апреля
Житель Адыгеи после общения с "сотрудником" банка потерял 50 тысяч рублей
Огнем объяты 16 тысяч квадратов: Пожар в лесу Новороссийска тушат больше четырех часов
Продление нерабочей недели в Краснодаре: до какого числа будет действовать карантин
На выезде из Сочи в Абхазию таможенники изъяли у водителя 3,5 миллиона спрятанных рублей
"Я блины так пекла": 27-летнюю сочинку чуть не зарезал парень, но она его не сдала
В Новороссийске загорелся лес
На Кубани осудили мужчину, который скрывался от уголовного розыска больше 10 лет
В Сочи на почве коронавируса активизировались мошенники
Кубанские парламентарии согласовали инициативы для внесения на Конференцию ЮРПА
На Кубани за нарушение карантина оштрафовали 16 человек
На Кубани появились новые случаи мошенничества, связанные с коронавирусом
Патрули на улицах Сочи проверили за день 1500 человек
В Краснодаре задержали серийного вора из Казахстана