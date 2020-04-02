Огнем объяты 16 тысяч квадратов: Пожар в лесу Новороссийска тушат больше четырех часов

2 Апр 2020 2020-04-02T17:55:23+03:00

По предварительным данным, пострадавших нет

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Пожарные продолжают заниматься ликвидацией серьезного пожара на горе Колдун в Новороссийске. Напомним, о возгорании стало известно в обед в четверг, 2 апреля. Дым был заметен далеко за пределами места происшествия.

Изначально охвачен огнем был участок площадью пять тысяч квадратных метров. Однако спустя несколько часов пожар распространился на территории 16 тысяч квадратов.

- К тушению пожара привлечено 85 человек, 25 единиц техники, - сообщают в «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. - В 17:30 возгорание удалось локализовать.

На данный момент работа по устранению пожара продолжается. По предварительным данным, пострадавших нет. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что на Кубани в Краснодарском крае действует предупреждение по чрезвычайной пожароопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU