В Сочи за сутки мобильные отряды самоконтроля проверили более 1800 жителей
В Сочи за прошедшие сутки мобильные отряды самоконтроля на улицах проверили более 1800 местных жителей. Выяснилось, что 417 горожан проигнорировали режим карантина.
- За несоблюдение карантина составлены протоколы, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Кроме того, мобильные отряды самоконтроля провели мониторинг 1364 объектов потребительской сферы и размещения. В потребсфере проверка выявила 11 нарушений, в сфере размещения – одно. Деятельность объектов остановлена, выписаны штрафы, информация направлена в Роспотребнадзор.
Как сообщалось ранее, на улицы вышли 76 мобильных отрядов самоконтроля.
ИСТОЧНИК KP.RU