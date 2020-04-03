2020-04-03T10:28:30+03:00
Общество

В Сочи за сутки мобильные отряды самоконтроля проверили более 1800 жителей

Более 400 горожан проигнорировали режим карантина
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы мэрии СочиФото пресс-службы мэрии Сочи
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В Сочи за прошедшие сутки мобильные отряды самоконтроля на улицах проверили более 1800 местных жителей. Выяснилось, что 417 горожан проигнорировали режим карантина.

- За несоблюдение карантина составлены протоколы, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Кроме того, мобильные отряды самоконтроля провели мониторинг 1364 объектов потребительской сферы и размещения. В потребсфере проверка выявила 11 нарушений, в сфере размещения – одно. Деятельность объектов остановлена, выписаны штрафы, информация направлена в Роспотребнадзор.

Как сообщалось ранее, на улицы вышли 76 мобильных отрядов самоконтроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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