В Сочи за сутки мобильные отряды самоконтроля проверили более 1800 жителей

3 Апр 2020 2020-04-03T10:28:30+03:00

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В Сочи за прошедшие сутки мобильные отряды самоконтроля на улицах проверили более 1800 местных жителей. Выяснилось, что 417 горожан проигнорировали режим карантина.

- За несоблюдение карантина составлены протоколы, - сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Кроме того, мобильные отряды самоконтроля провели мониторинг 1364 объектов потребительской сферы и размещения. В потребсфере проверка выявила 11 нарушений, в сфере размещения – одно. Деятельность объектов остановлена, выписаны штрафы, информация направлена в Роспотребнадзор.

Как сообщалось ранее, на улицы вышли 76 мобильных отрядов самоконтроля.

ИСТОЧНИК KP.RU