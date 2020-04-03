Роспотребнадзор ищет данные о пассажирах автобуса Ялта-Сочи

3 Апр 2020 2020-04-03T11:55:57+03:00

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Роспотребнадзор 3 апреля распространил сообщение о поиске пассажиров автобуса , следовавшего из Крыма в Сочи несколькими днями ранее. В сообщении ведомства не уточняется, были ли в автобусе люди с подозрением на COVID 19.

Однако, подчеркивается, что поиск объявлен в связи с проведением противоэпидемических мероприятий по зарегистрированным случаям коронавирусной инфекции на территории Крыма и Севастополя.

- Просьба всех лиц, которые 25 марта следовали автобусом по пути из Ялты в Сочи через Симферополь, срочно обратиться на горячую линию 112.

Время отправления автобуса из Ялта в 11:40, из Симферополя в 14:00.,- говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU