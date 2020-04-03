Роспотребнадзор ищет данные о пассажирах автобуса Ялта-Сочи
Роспотребнадзор 3 апреля распространил сообщение о поиске пассажиров автобуса , следовавшего из Крыма в Сочи несколькими днями ранее. В сообщении ведомства не уточняется, были ли в автобусе люди с подозрением на COVID 19.
Однако, подчеркивается, что поиск объявлен в связи с проведением противоэпидемических мероприятий по зарегистрированным случаям коронавирусной инфекции на территории Крыма и Севастополя.
- Просьба всех лиц, которые 25 марта следовали автобусом по пути из Ялты в Сочи через Симферополь, срочно обратиться на горячую линию 112.
Время отправления автобуса из Ялта в 11:40, из Симферополя в 14:00.,- говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU