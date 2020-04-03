3 Апр 2020 2020-04-03T12:25:40+03:00

В Краснодаре водитель легковушки влетел в дорожное ограждение и столб Фото: Архив "КП"

Мужчина и его пассажирка погибли

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2 апреля в 03:30 в краевой столице на улице Дзержинского произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем авто марки «Тойота Камри» превысил скорость, не справился с управлением и въехал в пешеходное ограждение и столб, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина и его 33-летняя пассажирка.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в Новороссийске 1 апреля в 00:25 на улице Корницкого произошло дорожно-транспортное происшествие. 20-летний водитель за рулем автомобиля марки «Хендай Соната» превысил установленную скорость, не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП. В результате от полученных травм на месте ДТП скончался 17-летний пассажир.

ИСТОЧНИК KP.RU