2020-04-03T12:37:58+03:00
Общество

Кассир магазина в Сочи может попасть в тюрьму за подделку пропуска во время карантина

Документ вызвал сомнения в подлинности у полиции
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы мэрии СочиФото пресс-службы мэрии Сочи
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2 апреля , во время рейда в центре Сочи полицейские проверили магазин, где 31-летняя кассир предъявила им пропуск для перемещения по городу к месту работы. Подлинность документа вызвала у проверяющих сомнения.

Местная жительница пояснила, что пропуск был скачен с сайта администрации края, как приложение к постановлению главы региона, распечатан на принтере и заполнен обычной шариковой ручкой.

Сейчас полицией проводится проверка.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении кассира магазина, по признакам состава преступления предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи арест на срок до шести месяцев,- говорится в сообщении УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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