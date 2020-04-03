2020-04-03T09:37:03+03:00
Общество

В Сочи введен строгий пропускной режим

Покинуть дома горожане могут лишь по нескольким причинам
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы мэрии СочиФото пресс-службы мэрии Сочи
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Пропуска на передвижение по городу получают работники сферы здравоохранения, предприятий ЖКХ, журналисты, фармацевты, производители и продавцы товаров первой необходимости. Полный перечень организаций опубликован в утверждённом муниципалитетом реестре.

На пропусках при этом должна быть печать и подпись курирующих отрасли руководителей администрации города. Власти Сочи всячески подчеркивают, что карантин запрещает выход на улицы без крайней на то необходимости.

- Ситуация серьёзная и к нарушителям будут приняты строгие меры, - приводит пресс-служба мэрии слова главы Сочи Алексея Копайгородского. Сочинцам без пропусков выйти на улицу можно лишь для посещения ближайшего продуктового магазина или аптеки, обращения к врачу, выгула домашних животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, выброса мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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