2020-04-02T19:55:56+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 3 апреля 2020 года составило 10 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 3 апреля 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото: bolezni.netФото: bolezni.net
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Число заболевших коронавирусом в Сочи на 3 апреля 2020 года составило 10 человек.

При этом, по последним данным, из городской инфекционной больницы выписаны домой двое переболевших COVID 19 пациента.

Ещё одна пациентка, у которой в Сочи был диагностирован коронавирус, сейчас проходит лечение в Москве.

Таким образом, сейчас в изолированных боксах сочинской инфекционной больницы находятся 7 человек.

- Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Сочи не выявлено,-говорится в сообщении городского оперативного штаба.

В обсерватор в Сочи помещены 53 человека. Врачи оценивают состояние их здоровья, как удовлетворительное. Пациенты чувствуют себя хорошо, у них отмечается нормальная температура тела.

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Это уже второй случай в Сочи выздоровления после заболевания коронавирусом. Сейчас в изолированных боксах сочинской инфекционной больницы находится семь человек (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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