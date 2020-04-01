В Сочи выписан из больницы еще один победивший коронавирус пациент
В стационаре продолжают находиться еще 7 человек с подтвержденным диагнозом
Фото пресс-службы администрации Сочи
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Это уже второй случай в Сочи выздоровления после заболевания коронавирусом. Сейчас в изолированных боксах сочинской инфекционной больницы находится семь человек.
Накануне из больницы был выписан еще один выздоровевший пациент.
Как ранее сообщала «КП»-Кубань» , с вечера 31 марта на курорте введён карантин. Покидать дома без уважительной причины строго запрещается.
Представители полиции, казачества и администрации Сочи напоминают встретившимся горожанам о действующем запрете и отправляют домой.
ИСТОЧНИК KP.RU