В Сочи выписан из больницы еще один победивший коронавирус пациент

1 Апр 2020 2020-04-01T16:01:41+03:00

В стационаре продолжают находиться еще 7 человек с подтвержденным диагнозом

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Это уже второй случай в Сочи выздоровления после заболевания коронавирусом. Сейчас в изолированных боксах сочинской инфекционной больницы находится семь человек.

Накануне из больницы был выписан еще один выздоровевший пациент.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань» , с вечера 31 марта на курорте введён карантин. Покидать дома без уважительной причины строго запрещается.

Представители полиции, казачества и администрации Сочи напоминают встретившимся горожанам о действующем запрете и отправляют домой.

ИСТОЧНИК KP.RU