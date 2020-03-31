Из больницы в Сочи выписан первый выздоровевший от коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T16:45:58+03:00

30 человек находятся в стационаре под наблюдением врачей

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В изолированных боксах инфекционной больницы в Сочи остаётся семь пациентов. Один из них выздоровел и его выписали 31 марта.

Как ранее сообщала «КП»-Кубань», в Сочи под наблюдением врачей дома на самоизоляции находятся 511 человек, ещё 30 человек лежат в инфекционной больнице.

В отношении этих людей у врачей есть подозрения на заолевание коронавирусом. С 31 марта в Сочи действуют все новые ограничения. Гражданам запрещается посещать набережные, пляжи и иные места скопления людей.

Полностью прекращают работу рынки, ярмарки выходного дня, парикмахерские, салоны красоты, организации бытового обслуживания, СТО, автомойки, агентства недвижимости.

Также закрываются все магазины, кроме продовольственных и непродовольственных, торгующих товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU