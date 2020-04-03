3 Апр 2020 2020-04-03T13:03:18+03:00

В Краснодаре из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек Фото: Архив "КП"

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В Краснодаре днем 3 апреля загорелась квартира в многоэтажке на улице Проспект Чекистов Юбилейном микрорайоне. В 11:57 сообщение о ЧП поступило диспетчеру «01». В 11:58 незамедлительно к месту вызова были направлены пожарные подразделения МЧС России.

- В 12:02 огнеборцы установили, что горит квартира на девятом этаже на площади 25 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В тушении было задействовано 8 единиц техники, подан 1 ствол высокого давления и 3 звена газодымозащитников. Пожарные эвакуировали 20 человек, еще трех спасли.

В 12:09 локализовали возгорание, в 12:27 – ликвидировали.

Напомним, в лесу Новороссийска потушили пожар. К его ликвидации привлекли 85 человек, 25 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU