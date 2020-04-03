2020-04-03T13:28:17+03:00
Происшествия

На Кубани управляющую компанию обвинили в краже 260 тысяч рублей

Эти деньги местные жители платили за коммунальные услуги
Александра ПОДУШКО
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На Кубани управляющую компанию обвинили в краже 260 тысяч рублейНа Кубани управляющую компанию обвинили в краже 260 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Прокуратура Выселковского района провела проверку в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности УК «Выселки».

- Было установлено, что с июня 2018 года по январь 2020 года под видом приема платежей от населения за поставленные коммунальные услуги совершались хищения денег на общую сумму, превышающую 260 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки были направлены в следственный орган. После чего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения).

Напомним, кассир магазина в Сочи может попасть в тюрьму за подделку пропуска во время карантина. Документ вызвал сомнения в подлинности у полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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