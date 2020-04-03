2020-04-03T13:47:13+03:00
Происшествия

В Кущевском районе водитель легковушки врезался в дерево

У него не было прав
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек произошло 2 апреля в 10:15 в станице Кисляковской.

- По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем машины марки «Lada Samara» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы. Его доставили в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что водитель был без прав.

Все обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, 2 апреля в 03:30 в краевой столице на улице Дзержинского произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 40-летний водитель за рулем авто марки «Тойота Камри» превысил скорость, не справился с управлением и въехал в пешеходное ограждение и столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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