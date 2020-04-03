«Спецпропуска для работников сельхозсферы в приоритете»: посевная кампания на Кубани идет в штатном режиме
На 3 апреля 2020 года кубанские аграрии засеяли уже 504 тыс. га яровыми культурами. Практически завершен сев сахарной свеклы, к половине близится площадь засеянных полей подсолнечником. Почти закончена вторая подкормка удобрениями озимых культур. По данным минсельхоза, сейчас началась обработка сева гербицидами.
Это говорит о том, что работники кубанского АПК, несмотря на карантин, продолжают работать, поскольку их предприятия являются важнейшими в аграрном регионе страны.
- Сельхозпредприятия продолжают подавать заявки на спецпропуска, они обрабатываются, и разрешения выдаются в приоритетном порядке, - пояснили в ведомстве. - В первую очередь их получают предприятия, обеспечивающие продовольственную безопасность.
Отмечается, что у сельхозтехники имеется преимущество – на нее спецпроуска не требуются, поскольку машины используют для проезда дороги, не входящие в перечень общего пользования.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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