2020-03-26T17:24:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Кубанские аграрии выйдут в поля в масках

И сократят количество сотрудников
Виталий КАРНАУХ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Владимир Путин выступил с обращением по коронавирусу. Глава государства объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля.

Кубанские фермеры, у которых сейчас идет посевная пора, понимают, что из-за угрозы распространения коронавируса лучше остаться дома, поэтому по возможности сократят количество сотрудников и время выхода в поля.

- Хотя аграрии самостоятельно регулируют свой рабочий график, - пояснили в министерстве сельского хозяйства Кубани.

Фермеры все же будут выходить в поля, поскольку это не замкнутое пространство, а свободно продуваемое.

- Люди будут работать с соблюдением мер предосторожности – в масках и мыть руки дезинфицирующими растворами, - говорит председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов региона Виктор Сергеев. - Думаю, что в полях при небольшом количестве людей нет особой опасности. Но и можно приглашать к работе не всех, а избирательно. К тому же погода плюсовая нарастает, надо сеять подсолнечник, кукурузу, потом пойдет свекла. Недавно было совещание, на котором говорили о том, что нам сегодня надо расширять производство овощей, бахчевых культур, картофеля, то есть своими ресурсами обеспечить тот объем, который сегодня необходим. Чтобы Кубань ни в чем не нуждалась.

И главное – соблюдать рекомендации.

- В нынешних условиях, конечно, лучше сидеть дома, - говорит фермер из Тимашевска Владимир Пономаренко. – Сейчас главное всем соблюдать все рекомендации. И если говорят сидеть дома, не надо никуда стремиться. Хотя, знаете, нас больше погода подвела. Зима сухая, теплая была. Вроде, чуть-чуть поправилась пшеничка, отошла, так потом мороз ударил, сейчас ветер сильный. Подсолнечник посеешь в сухую землю, кое-что взойдет, надо гербицидами обработать, их можно только во влажную почву заносить. А дождей нет. Если у кого теплицы, то там, конечно, процесс непрерывный, в животноводстве - также. Скотину ведь каждый день кормить надо, убирать за ней. А вот тем, кто в полях работает, конечно, лучше на время остаться дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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