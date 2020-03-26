Нерабочая неделя в Краснодаре: как будут работать больницы, поликлиники и травмпункты с 28 марта по 5 апреля 2020 года

26 Март 2020 2020-03-26T14:32:47+03:00

Нерабочая неделя в Краснодаре для врачей пройдет в обычном режиме

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«Самое безопасное сейчас – побыть дома», - подчеркнул во время обращения к россиянам Владимир Путин. Неделя с 28 марта по 5 апреля 2020 объявлена в России нерабочей. Большинство учреждений и компаний уходят на каникулы. Но врачи, как и прежде, выйдут на дежурства.

- У нас выходных не будет. Как и прежде, мы готовы оказать все необходимую медицинскую помощь, - сказал «КП» - Кубань» главный врач больницы скорой медицинской помощи Краснодара Николай Босак. - Но все же просим людей оставаться всю следующую неделю дома.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за коронавируса поликлиники и больницы города переходят на карантинный режим работы. Это необходимо, чтобы избежать скопления людей в коридорах.

- Больницы региона вводят дополнительные противоэпидемиологические меры и ограничивают посещение больных, - сообщали в администрации региона. - Посетители не будут допускаться в стационары и учреждения с круглосуточным пребыванием.

Пациенты, состоящие на диспансерном учете из-за хронических заболеваний, могут получить выписку рецептов на льготные препараты на дому. Для этого нужно позвонить в свою поликлинику по месту жительства. В случае, если вы почувствовали недомогание, то позвоните в регистратуру и вызовите врача на дом.

К слову, открыты будут и городские травмпункты - принимать горожан они будут круглосуточно.

Напомним, в управлении Роспотребнадзора по краю открыта дополнительная горячая линия - 8 (918) 677-49-89. Обращаться можно и в минздрав Кубани - 8(800)200-03-66.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре врачи показали, в каких условиях содержатся больные с подозрением на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU