2020-04-03T14:57:53+03:00
Общество

В Сочи рейсы лайнера «Князь Владимир» отменены до 7 июня

Туристам предлагают несколько вариантов компенсаций
Юлия БАРАНОВА
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Фото пресс-службы ООО «Черноморские круизы»Фото пресс-службы ООО «Черноморские круизы»
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В Сочи круизы на лайнере «Князь Владимир» отменены до 7 июня. Это сделано в соответствии с поручением Правительства РФ о приостановлении до 1 июня размещения в санаториях, работы курортных объектов массового отдыха и деятельности организаций общественного питания. Причина отмены - недопущения распространения коронавирусной инфекции.

- Отменяются рейсы теплохода «Князь Владимир», запланированные до 7 июня, а также остановлена продажа и бронирование туров на рейсы до указанной даты, - сообщается на сайте ООО «Черноморские круизы».

Для туристов, которые приобрели путевки на отмененные рейсы, предлагается два варианта компенсации: перенос круиза или аннуляция бронирования и возврат денег.

Как сообщалось ранее, в марте из Сочи были отменены пять рейсов лайнера «Князь Владимир».

ИСТОЧНИК KP.RU

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