2020-04-03T15:29:17+03:00
Общество

Рейс Ереван - Сочи для вывоза домой российских граждан может быть отменен

Посольство сообщает об отсутствии разрешения от Роспотребнадзора
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото RusarminfoФото Rusarminfo
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По всей видимости, рейс Ереван-Сочи, на котором должны были вывезти российских граждан из столицы Армении, отменяется в связи с нерешенными организационными вопросами. Об этом сообщает посольство РФ в Армении.

По полученной посольством России в Армении в предварительной информации, существует высокая вероятность, что на рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» U6 2762 3 апреля 2020 г. в связи с отсутствием разрешения Роспотребнадзора не разрешено будет взять пассажиров.

- Находимся в постоянном контакте с компетентными органами Российской Федерации для прояснения ситуации. Обо всех изменениях будем информировать,-говорится в аккаунте посольства в соцсети Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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