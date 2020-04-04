На въездах в Краснодар установили предупреждающие баннеры

4 Апр 2020 2020-04-04T08:18:47+03:00

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На всех девяти въездах в кубанскую столицу появились информационные баннеры с текстом: «Стоп! Карантин». Также на щитах написано, что проехать через пост можно свободно только при наличии специального пропуска.

- Баннеры информируют жителей о введении карантина. На въездах усилили посты ДПС и посты Росгвардии. Они проверяют все машины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Также проезд через город запрещен для транзитного транспорта, он направляется в объезд и также при наличии пропуска.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани растет количество заболевших коронавирусом. И чтобы остановить распространение заразы, на Кубани ввели карантин. Медики по всему миру называют этот метод единственно эффективным. Дело в том, что по данным ученых, более 80% людей могут просто не заметить болезнь, но стали ее переносчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU