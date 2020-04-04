2020-04-04T08:18:47+03:00
Коронавирус Covid-19

На въездах в Краснодар установили предупреждающие баннеры

Они сообщают об ограничении въезда в город
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

На всех девяти въездах в кубанскую столицу появились информационные баннеры с текстом: «Стоп! Карантин». Также на щитах написано, что проехать через пост можно свободно только при наличии специального пропуска.

- Баннеры информируют жителей о введении карантина. На въездах усилили посты ДПС и посты Росгвардии. Они проверяют все машины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Также проезд через город запрещен для транзитного транспорта, он направляется в объезд и также при наличии пропуска.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани растет количество заболевших коронавирусом. И чтобы остановить распространение заразы, на Кубани ввели карантин. Медики по всему миру называют этот метод единственно эффективным. Дело в том, что по данным ученых, более 80% людей могут просто не заметить болезнь, но стали ее переносчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани в период карантина соцслужбы помогли 652 нуждающимся людям
В Краснодаре старые пропуска действительны до 12 апреля
В Белореченском районе в пожаре погиб охранник карьера
В отношении жительницы Кубани возбудили уголовное дело за пьяную езду
Новые случаи заражения коронавирусом в Адыгее на 4 апреля: в регионе COVID-19 выявлен еще у двух человек
В Краснодарском крае ввели новую форму спецпропусков
Власти Кубани напомнили о правах работников во время карантина
В Краснодаре улицу Красную на время карантина сделали проезжей
На въездах в Краснодар установили предупреждающие баннеры
Аэропорт Геленджика заявил о прекращении приема некоторых рейсов
Крупные винодельческие предприятия Кубани успешно работают в условиях пандемии
В ночь на 5 апреля на Кубань придут заморозки
Вениамин Кондратьев об очередях за пропусками на автомобили в Краснодаре: Надо организовать процесс так, чтобы не заставлять людей толпиться в ожидании
Отель в Сочи суд закрыл на 3 месяца за нарушение карантина
За полтора килограмма марихуаны жителю Кубани грозит до 10 лет тюрьмы
В Краснодарском крае оштрафован очередной нарушитель карантина
Идею кубанских властей о перепрофилировании предприятий в период коронавируса оценили на федеральном уровне