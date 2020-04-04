В отношении жительницы Кубани возбудили уголовное дело за пьяную езду
В Славянском районе полицейские остановили ВАЗ-21102. За рулем находилась 36-летняя местная жительница. Сотрудники ДПС направили водителя на медосвидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови.
- Это не первый случай с данной гражданкой. Она уже ранее привлекалась к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствавания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
За пьяную езду суд назначил нарушительнице 30 000 рублей штрафа с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев. Также в отношении женщины возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Мостовском районе парень угнал авто, но не справился с управлением. На него завели уголовное дело. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU