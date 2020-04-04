2020-04-04T13:23:54+03:00
Происшествия

В Белореченском районе в пожаре погиб охранник карьера

Следователи проводят проверку
Галина КОПЫЛОВА
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Назначена судебно-медицинская экспертизаНазначена судебно-медицинская экспертиза
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Трагедия произошла в селе Великовечное Белореченского района. Там в ночь на 4 апреля около одного из карьеров загорелась сторожка. Очевидцы вызвали пожарных. А когда огонь потушили, на месте спасатели обнаружили тело 45-летнего местного жителя.

- Погибший работал охранником на объекте. По предварительным данным, причиной пожара могло явиться неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Причины возгорания уточняются

Причины возгорания уточняются

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившего, в том числе, точные причины очага возгорания.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 3 апреля в Краснодаре из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 20 человек. Еще трех граждан спасли. Там горела квартира на девятом этаже на площади 25 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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