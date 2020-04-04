В Краснодаре старые пропуска действительны до 12 апреля

4 Апр 2020 2020-04-04T14:28:11+03:00

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В кубанской столице ввели новые спецпропуска для карантинного режима. Мэр города сообщил, что ранее выданные будут действительны чуть больше недели. Их оформляли руководители предприятий. По новым правилам пропуска по всему краю выдают исключительно администрации городов и районов.

- Многие предприятия, которые продолжают работу в условиях карантина, уже оформили на своих сотрудников пропуска. Эти пропуска продолжают действовать ещё неделю — до 12 апреля включительно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Теперь оформить пропуски можно дистанционно. В специальном разделе на сайте мэрии есть соответствующие анкеты для заявок.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что про новые пропуска для пешеходов в Краснодарском крае на время карантина: где можно получить в Краснодаре и как действуют.

ИСТОЧНИК KP.RU