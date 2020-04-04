Новые пропуска для пешеходов в Краснодарском крае на время карантина: где можно получить в Краснодаре и как действуют

Карантин в Краснодаре: власти вводят новые пропуска 00:00 00:00

На сайте мэрии появилась информация, как получить новые пропуска для пешеходов в Краснодаре на время карантина. Заявки принимаются от руководителей предприятий или государственных учреждений.

Ранее выданные пропуска, которые получали краснодарцы, для беспрепятственного передвижения жителям необходимо поменять их на документы новой формы. Об этом заявил мэр города Евгений Первышов в своем видеообращении.

Евгений Первышов о новых спецпропусках для жителей Краснодара на время карантина.

Напомним, что в Краснодаре можно передвигаться только со специальным пропуском, который могут получить сотрудники предприятий, внесенных в особый перечень сфер деятельности и продолжающих работать в период карантина. Все остальные жители должны соблюдать режим самоизоляции.

Оформить пропуск можно не выходя из дома - через сайт мэрии. Там открыт специальный раздел с анкетой.

Стоит отметить, что на личный автомобиль требуется отдельный пропуск.

ВАЖНО!

В Краснодаре старые пропуски действительны до 12 апреля. Ранее сообщалось о замене до 6 апреля.

Без пропуска вы можете обратиться за экстренной медицинской помощью, сходить в магазин или аптеку, выгулять домашних животных, вынести мусор. Также можно отнести продукты нуждающимся в постоянном уходе людям. Но при этом быть готовым подтвердить такую необходимость полицейским, например, иметь при себе справку о недееспособности человека.

Ранее сообщалось, что в городе продолжает действовать карантин, введенный до 5 апреля. Однако с большой вероятностью его продлят. Медики на встрече с губернатором Кубани предложили сохранить действующие ограничения еще на две недели.