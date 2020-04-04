Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 4 апреля 2020: количество заболевших растет, карантин могут продлить на две недели

Предлагаем вашему внимаю последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 4 апреля. В городе продолжает действовать карантин, введенный до 5 апреля. Однако с большой вероятностью его продлят. Медики на встрече с губернатором Кубани предложили сохранить действующие ограничения еще на две недели.

В городе набирает обороты пропускной режим. Запрещено движение автомобилей без пропусков, которые выдают в администрациях районов. Процесс выдачи пропусков вызвал у жителей немало вопросов и собрал очереди. Тем временем на въезде в город появились баннеры «Стоп! Карантин!», а на постах полиция останавливает каждый автомобиль. Прибывших в город без веских оснований разворачивают.

- Пропуска должны получить только предприятия жизнеобеспечения и безостановочного цикла. Но я понимаю, что есть случаи, которые в постановлении не пропишешь. Поэтому прошу вникать в ситуацию каждого человека. Пропуск возможен, только если он жизненно необходим, – отреагировал глава региона Вениамин Кондратьев и потребовал отладить процесс получения пропусков.

Улицы Краснодара патрулируют 30 мобильных групп из представителей полиции, Росгвардии и казачества. Нарушителям карантина грозят штрафы до 40 тысяч рублей. С 1 апреля в Краснодаре протоколы составили в отношении 13 жителей за нарушение режима самоизоляции.

С апреля дополнительные выплаты получат врачи, фельдшеры скорой помощи и медперсонал, который работает с больными коронавирусом. Врачам выплатят по 50 тысяч рублей, 25 тысяч – среднему медперсоналу и по 15 тысяч – младшему.

Тем временем за сутки число заболевших увеличилось на 17 человек, теперь подтвержденный диагноз в Краснодарском крае у 39 человек, четверо из них уже выписаны. Девять из 17 заболевших за последние сутки не были за границей и заразились контактным способом на территории региона. Возраст пациентов – от 14 до 77 лет. Из них 9 женщин и 8 мужчин. Их состояние удовлетворительное, один – в тяжелом состоянии.