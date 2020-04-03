Вениамин Кондратьев об очередях за пропусками на автомобили в Краснодаре: «Надо организовать процесс так, чтобы не заставлять людей толпиться в ожидании»

3 Апр 2020 2020-04-03T18:57:04+03:00

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2 апреля в Краснодарском крае началась выдача пропусков кубанцам для передвижения на своих транспортных средствах. Стоит отметить, что право на получение специального разрешающего документа имеют только работники тех предприятий, которые внесены в реестр и утверждены главами муниципалитетов. В настоящее время в регионе 96 тысяч жителей получили пропуска для своих авто, около 47 тысяч граждан получили пропуска на передвижение по городам.

Однако в муниципалитетах возникли заминки с организацией выдачи таких пропусков. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что в крае ведется неправильная работа. По его мнению, выдавать документы нужно не лично в руки работникам предприятий из реестрового списка, а их руководителям. Раздача, по словам главы региона, должна осуществляться непосредственно на рабочих местах. Это позволит не создавать лишних контактов.

– Муниципалитеты не должны создавать очереди. Надо организовать процесс так, чтобы не заставлять людей толпиться в ожидании. Конечно, у всех людей разная реакция. Мы наблюдаем множество обращений. Поэтому необходимо эту работу сделать качественно и оперативно. Я понимаю, что бывают случаи, которые в постановлении не пропишешь. Поэтому прошу вникать в ситуацию каждого человека, – заявил о своей позиции Вениамин Кондратьев.

По его словам, в муниципалитетах, на местах, необходимо вести точечную работу по каждому обратившемуся за пропуском человеку.

Ранее "Комсомолка" писала, что краснодарцы не могут понять, как получить спецпропуск на передвижение по улицам. Просто сайт администрации Краснодара, где и необходимо оформлять документы, работает с перебоями.

ИСТОЧНИК KP.RU