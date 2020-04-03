На Кубани предприниматели оказались не у дел, не успев оформить спецпропуска

- Мы сегодня колокольчика молочника так и не услышали, - делятся разочарованные жители станицы Северской в паре десятков километров от кубанской столицы.

Каждую пятницу фермерский фургон приезжал сюда из Каневского района, чтобы снабдить продуктами собственного производства...до следующей пятницы. В магазинах такого нежного и свежайшего сыра, сливочного масла и творога не купишь при всем желании.

- Да и старикам удобно. Он подъезжает прямо к дому, а те уже с баночками стоят, ждут, - говорят благодарные потребители. – Во время карантина это должно стать выходом для группы риска по коронавирусу.

Но в полночь вчера, 2 апреля, въезд и выезд для фермера из Каневской, как и для остальных жителей Краснодарского края начал регламентироваться новым порядком и только по спецпропускам.

- Как мне получить пропуск и какой, если телефон Каневской администрации, указанный на сайте не отвечает? – жалуется «КП» - Кубань» сельхозтоваропроизводитель Алексей Егорко. – В едином краевом реестре есть категория «продукты питания, продовольственные и непродовольственные товарами первой необходимости». Но я не смог до конца вчерашнего дня, как рекомендовано было, получить спецпропуск. Теперь куда это молоко девать?

Проблемы со спецпропусками возникли и у подрядчика, который прямо в день объявления карантина выполнял контракт по укладке асфальта.

- Я весь день не могу дозвониться до администрации своего района, - поделился он с «Комсомолкой» на условиях анонимности. – Но они сами мне заказали эту дорогу. Что теперь нам делать?

К слову, трудно было получить пропуск до официального закрытия границ и в кубанской столице. В мэрии Краснодара вчера, 2 апреля, за несколько часов до времени «Ч» «лег» сайт по выдаче пропусков. Но если попытки градоначальника отладить этот процесс были очевидны. То по телефонам районных администраций, действительно, было не дозвониться и на второй день пропускного режима в Краснодарском крае.

Надо сказать при этом, что как показывает опыт Китая, избавившегося от эпидемии коронавируса, только карантин является действенной мерой в борьбе с инфекцией. В дни, когда болезнь свирепствовала в теперь уже победившей ее стране, производства остановились практически полностью.

ОФИЦИАЛЬНО

В администрации Краснодарского края просят жителей набраться терпения и не создавать ажиотажа.

- Горячие линии в администрациях муниципалитетов не справляются с потоком запросов. Специально была создана вспомогательная интернет-платформа – информационный портал по ситуации с коронавирусом. Вопросы по поводу пропусков сейчас тоже туда поступают. Но там и описан подробный алгоритм действий в ситуации, когда спецпропуска у вас нет, подробный перечень организаций, которым разрешается работать в карантин, - прокомментировали «КП» - Кубань» сложившуюся ситуацию в администрации Краснодарского края. – Но главное, что должны понять граждане – ни в коем случае не нужно создавать толчею у дверей пропускных пунктов. Прежде всего, потому, что это опасно для их здоровья.

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