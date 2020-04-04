На Кубани в период карантина соцслужбы помогли 652 нуждающимся людям

4 Апр 2020 2020-04-04T15:01:04+03:00

Они доставляют продукты и лекарства

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В Краснодарском крае в период распространения коронавируса специалисты социальных служб доставляют необходимые продукты и безрецептурные лекарства пожилым людям и маломобильным гражданам.

Такая поддержка уже оказана 652 жителям края.

- Помочь маломобильным родственникам можно, обратившись на горячую линию по номеру 8(800) 200-74-37, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

По телефону сотрудники министерства труда и социального развития региона проконсультировали уже порядка пяти тысяч человек.

Ранее «Комсомолка» публиковала интервью с главным инфекционистом Кубани Сергеем Зотовым. Он рассказал об итогах семидневного карантина. На сегодняшний день в регионе инфицированных коронавирусом 39 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU