На Кубани в период карантина соцслужбы помогли 652 нуждающимся людям
В Краснодарском крае в период распространения коронавируса специалисты социальных служб доставляют необходимые продукты и безрецептурные лекарства пожилым людям и маломобильным гражданам.
Такая поддержка уже оказана 652 жителям края.
- Помочь маломобильным родственникам можно, обратившись на горячую линию по номеру 8(800) 200-74-37, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
По телефону сотрудники министерства труда и социального развития региона проконсультировали уже порядка пяти тысяч человек.
Ранее «Комсомолка» публиковала интервью с главным инфекционистом Кубани Сергеем Зотовым. Он рассказал об итогах семидневного карантина. На сегодняшний день в регионе инфицированных коронавирусом 39 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU